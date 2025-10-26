I vincitori della Festa del Cinema di Roma 2025 sul red carpet
Anson Boon, Jasmine Trinca e tutti gli altri vincitori della Festa del Cinema di Roma 2025 hanno sfilato con i loro trofei sul tappeto rosso della cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, insieme al cast di Illusione, il film di Francesca Archibugi che ha chiuso la mainfestazione. 1 di 17 Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
