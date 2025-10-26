I vescovi vogliono sfilare al gay pride

L’Assemblea sinodale chiede che «la Cei sostenga le giornate contro l’omofobia organizzate dalla società civile» e che «le Chiese locali promuovano il riconoscimento delle persone omoaffettive e transgender, superando discriminazioni in ambienti ecclesiali». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I vescovi vogliono sfilare al gay pride

