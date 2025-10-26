I tombini dimenticati di viale Strasburgo
I tombini sulla corsia laterale di viale Strasburgo sono abbandonati da anni. Tombini che ormai sono per la maggior parte ricoperti dal fango, quasi pietrificato. Inutile dire che quando piove la strada diventa un fiume immenso, non avendo dove scaricare. Noi residenti chiediamo a chi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dormiva sotto un ponte. Aveva solo sette anni. Scalzo, affamato, invisibile come tanti altri bambini dimenticati da una città troppo grande per accorgersi di loro. Londra, 1866. L’aria è umida, il fumo dei camini si mescola alla nebbia. Nelle strade dell’East End, i Vai su Facebook
I tombini dimenticati di viale Strasburgo - Tombini che ormai sono per la maggior parte ricoperti dal fango, quasi pietrificato. Secondo mondopalermo.it
Quel che resta dei tombini di viale Strasburgo... - Desidero porre l'attenzione a chi si occupa della pulizia dei tombini, qui siamo in viale Strasburgo, corsia laterale che va da via Gran Bretagna sino a via Belgio. Si legge su palermotoday.it