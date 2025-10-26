I Tesori dei Faraoni | per sei mesi a Roma la mostra evento da non perdere

(askanews) – Dal 24 ottobre al 3 maggio 2026: sei mesi a Roma alle Scuderie del Quirinale per vedere I Tesori dei Faraoni, la sontuosa mostra in collaborazione con il ministero della cultura del Cairo, con prestiti mai visti prima in Italia. Evento sponsorizzato fra gli altri da Eni e Intesa Sanpaolo; coinvolte tutte le scuole del Lazio per portare gli studenti nell’antico Egitto, molte decine di persone al lavoro per montare i preziosi reperti, già prenotati quarantamila biglietti e si punta al mezzo milione. Inaugurazione con il ministro della cultura Giuli, l’omologo egiziano Sherif Fathy e il curatore, Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo: «La nostra sfida è che la gente a Roma è abituata a vedere la bellezza ovunque, e quindi bisogna essere selettivi, portare i pezzi più belli per i romani, gli italiani e anche per i turisti perché chi viene in Italia si aspetta di vedere cose bellissime. 🔗 Leggi su Amica.it

