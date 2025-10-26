I terremoti oggi si gestiscono il Prefetto Ciciliano invita alla calma
Tempo di lettura: 4 minuti Il Capo della Protezione Civile, Prefetto, Fabio Ciciliano, arriva ad Avellino nei giorni in cui l’Irpinia torna a tremare per un vertice in Prefettura con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS). “Non sembrano esserci particolari criticità nei comuni interessati – ha dichiarato Ciciliano –. È ovvio che c’è un po’ di preoccupazione tra i sindaci, ed è comprensibile in un territorio che ha già vissuto esperienze drammatiche come quella del 1980. Tuttavia, il quadro complessivo è buono e sotto controllo. Abbiamo condiviso con i primi cittadini un percorso virtuoso per restare vicini alle comunità e mantenere alta l’attenzione sugli edifici strategici, come scuole, municipi e centri operativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Secondo le analisi dell’INGV, la scossa di oggi è stata provocata da una faglia inversa, cioè da una struttura geologica in cui un blocco di roccia si solleva principalmente verso l'alto. È lo stesso meccanismo dei terremoti dell'Emilia del 2012 o dell'Adriatico del - X Vai su X
Dalla mappa INGV della sismicità dal 1985 ad oggi notiamo che l’epicentro del terremoto di questa mattina (magnitudo 4.4) ricade nell’area della sequenza sismica del novembre/dicembre 2022, che ha fatto registrare due importanti terremoti di magnitudo su - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto" - Tantissime le telefonate arrivate alla centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Scrive rtl.it
Terremoto in Irpinia, il provveditore Perrotta: “Domani scuole chiuse, avvieremo accertamenti. Situazione resta imprevedibile”. INTERVISTA - “Desidero esprimere un sincero ringraziamento per la professionalità, la prontezza e il senso di responsabilità con cui avete gestito l’evacuazione degli edifici scolastici in occasione dell’evento si ... Segnala orizzontescuola.it
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento: epicentro Grottolella - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento, Napoli e Salerno. Lo riporta msn.com