i terremoti oggi si gestiscono il prefetto ciciliano invita alla calma

Il Capo della Protezione Civile, Prefetto, Fabio Ciciliano, arriva ad Avellino nei giorni in cui l'Irpinia torna a tremare per un vertice in Prefettura con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS). "Non sembrano esserci particolari criticità nei comuni interessati – ha dichiarato Ciciliano –. È ovvio che c'è un po' di preoccupazione tra i sindaci, ed è comprensibile in un territorio che ha già vissuto esperienze drammatiche come quella del 1980. Tuttavia, il quadro complessivo è buono e sotto controllo. Abbiamo condiviso con i primi cittadini un percorso virtuoso per restare vicini alle comunità e mantenere alta l'attenzione sugli edifici strategici, come scuole, municipi e centri operativi.

