I segreti della Festa del Cinema e dei registi di Roma Boom di malattie sessuali tra minori ASCOLTA il podcast sui Dossier di questa settimana

Ascolta il podcast RomaTodaily su SpotifyLa puntata speciale di RomaTodaily, il podcast di RomaToday, che illustra le inchieste della settimana della sezione Dossier. Matteo Torrioli introduce le inchieste che saranno raccontate dagli autori degli articoli. Il podcast si può ascoltare su Spotify. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Mandorle, zucchero e tradizione: ecco i segreti di questi dolcini che da secoli rendono più dolce ogni festa in Sicilia. Accompagnali a un buon caffè da Romeo Bar Gelateria e concediti un momento di pura bontà! - facebook.com Vai su Facebook

Salemme prova Eduardo e racconta i segreti del teatro. La commedia non esiste di Raffale Rago alla Festa del cinema di Roma #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2025/10/18/salemme-prova-eduardo-e-racconta-il-segreto-del-teatro_2f691eb9-f - X Vai su X

Festa del Cinema di Roma 2025.” Un semplice incidente”: Panahi, iraniano Palma d’oro, mette in discussione la vendetta - Jafar Panahi è l’eroico regista che nel 2010 fu condannato a sei anni di prigione dal governo di Teheran, nonostante il sostegno di registi e ... Da pressenza.com

Festa del Cinema di Roma, Richard Linklater riceve il premio alla carriera - Richard Linklater è stato insignito oggi con il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, un riconoscimento che celebra una carriera caratterizzata dalla capacità di fondere sperimentazione ... Segnala tg24.sky.it

Festa del Cinema di Roma, la protesta del settore contro i tagli - Per un momento di condivisione e per chiedere al governo un tavolo di lavoro permanente ... Riporta tg24.sky.it