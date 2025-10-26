I santi dalla porta accanto | un concerto per consocere le vite di Vittorio Trancanelli e Giampiero Morettini
Un momento di preghiera, musica e testimonianza, in programma per il 9 novembre 2025 presso la cattedrale di San Lorenzo a Perugia, con il “Concerto in onore del Venerabile Servo di Dio Vittorio Trancanelli e del Servo di Dio Giampiero Morettini”, inserito nel contesto di Giubileo 2025 “I Santi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festa di Tutti i Santi all’Oratorio San Gabriele! Ti aspettiamo sabato 1° novembre 2025 per un pomeriggio di giochi, musica e allegria in compagnia della nostra comunità parrocchiale Dalle 16:30: giochi e musica (porta dolci o bevande se vuoi contri - facebook.com Vai su Facebook
A Roma da tutto il mondo per i santi della porta accanto - A sinistra, in giacca e cravatta, quello di Pier Giorgio Frassati, giovane alpinista e terziario domenicano torinese morto nel ... avvenire.it scrive