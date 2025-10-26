I riformisti Pd battono un colpo | Conte si mimetizza da civico Schlein si ritrova sotto assedio

Un arabesco è da qualche giorno il simbolo della sinistra italiana. Dopo mesi di mutismo, i riformisti del Pd fanno sentire la voce e chiedono a Schlein di raddrizzare la rotta. Conte-Zelig - tornata Appendino nell’ovile - si presenta all’incontro dei civici convocato da Alessandro Onorato e spariglia i giochi di Elly Schlein che si ritrova così sotto assedio, dentro e fuori del partito. Se i riformisti guardano al centro, Conte si mimetizza da moderato, Schlein rischia di passare per l’ultima estremista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

