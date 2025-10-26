I riformisti Pd battono un colpo | Conte si mimetizza da civico Schlein si ritrova sotto assedio
Un arabesco è da qualche giorno il simbolo della sinistra italiana. Dopo mesi di mutismo, i riformisti del Pd fanno sentire la voce e chiedono a Schlein di raddrizzare la rotta. Conte-Zelig - tornata Appendino nell’ovile - si presenta all’incontro dei civici convocato da Alessandro Onorato e spariglia i giochi di Elly Schlein che si ritrova così sotto assedio, dentro e fuori del partito. Se i riformisti guardano al centro, Conte si mimetizza da moderato, Schlein rischia di passare per l’ultima estremista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I riformisti del Pd e gli autonomisti del M5S critici sul campo largo forzato di Schlein e Conte Al momento non si tratta di fronde che mettono in mora le rispettive segreterie ma chiedono che la definizione delle alleanze sia frutto di una reale condivisione di prog - facebook.com Vai su Facebook
La politica stanca, senza idee, tranne quella di addensarsi in una corrente, per mantenere gli scranni. Riformisti de noantri - X Vai su X
Campo largo sotto esame, riformisti: 'Pd senza voce' - Che erano rimasti sottotraccia dopo le Marche, perse per 8 punti malgrado nel partito si fosse arrivati alle urne coltivando la speranza di ... Lo riporta ansa.it
L’isolamento di Bonaccini e la dura vita dei riformisti nel Pd - Con la rottura di Energia Popolare, la minoranza della minoranza scalpita. Da lettera43.it
Nel Pd tensioni sull’alleanza dopo il voto in Calabria. I riformisti: «Basta populismo». Ma Schlein ai suoi: «Andiamo avanti» - «È il dato di una sconfitta e nelle sconfitte c’è bisogno di lavorare per venirne fuori», ammette senza trincerarsi dietro alibi o ragionamenti contorti il deputato calabrese Nico Stumpo, guardando ... Da roma.corriere.it