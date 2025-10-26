I principali lavori della settimana
L’asfaltatura notturna in via Palagio degli Spini, interventi di riqualificazione in via delle Cinque Vie e nuovi allacci in via del Loretino, via delle Caldaie, via del Ferrale e via Webb. E anche ripristini a seguito di lavori ai sottoservizi in via Dazzi. Sono alcuni dei principali cantieri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
#Mestre RIVIERA MAGELLANO: lavori in fase conclusiva️ Dopo il completamento dei principali lavori, sono stati eseguiti gli ultimi interventi, che hanno riguardato: •RIDIPINTURA in COLORE ROSSO dei 19 pali dell’illuminazione,di cui 7 in acqua. •Instal - facebook.com Vai su Facebook
Da via dei Bastioni a via Villamagna: i lavori della settimana a Firenze - La nuova fase dei lavori Pnrr in via dei Bastioni a cura di Publiacqua e in via di Villamagna a cura della Regione Toscana, allacci alla rete del gas in via del Pianerottolo e all’acquedotto in piazza ... Segnala 055firenze.it
La locandina della Gazzetta d’Asti: ecco i principali argomenti della settimana - Trentanovesimo numero dell’anno per la Gazzetta d’Asti che nel 2025 spegne 126 candeline. Si legge su gazzettadasti.it
I lavori stradali della settimana. Via Strazzacappe e via Sacco. Da lunedì chiusure e restringimenti - Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 28 aprile. Come scrive ilrestodelcarlino.it