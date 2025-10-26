I principali lavori della settimana

L’asfaltatura notturna in via Palagio degli Spini, interventi di riqualificazione in via delle Cinque Vie e nuovi allacci in via del Loretino, via delle Caldaie, via del Ferrale e via Webb. E anche ripristini a seguito di lavori ai sottoservizi in via Dazzi. Sono alcuni dei principali cantieri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it