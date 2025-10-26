I poliziotti condannati per la scuola Diaz non hanno ancora restituito un milione di spese legali

Lo Stato li rivuole dal 2012, dopo le condanne definitive. Sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso del questore di Monza Filippo Ferri per il quale scatterà il pignoramento dello stipendio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

