I plateatici di Venezia arrivano su Rai Tre | Pochi controlli e armi spuntate per i comuni

I plateatici extra large, spesso in parte abusivi, di Venezia, hanno finito per interessare anche i giornalisti di “Mi Manda Rai Tre”, programma in onda questa domenica mattina 26 ottobre. Nel servizio di Rita Rocca (da 1 ora e 30', a questo link), che ha dato largo spazio alle considerazioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it