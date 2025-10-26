I plateatici di Venezia arrivano su Rai Tre | Pochi controlli e armi spuntate per i comuni
I plateatici extra large, spesso in parte abusivi, di Venezia, hanno finito per interessare anche i giornalisti di “Mi Manda Rai Tre”, programma in onda questa domenica mattina 26 ottobre. Nel servizio di Rita Rocca (da 1 ora e 30', a questo link), che ha dato largo spazio alle considerazioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
