i miracoli di san sigfrido

Sigfrido Ranucci ha subìto un attentato. E questo basta a garantirgli una solidarietà piena, sincera, senza equivoci. Chi colpisce un uomo per ciò che dice è un delinquente, punto. Se poi mette a rischio anche i suoi cari, è un verme. Punto esclamativo. Ma non per questo l'aggredito scusabilissimo per ciò che dice da sotto la valanga di emozioni e di spavento per la propria famiglia diventa un santo, né ottiene un salvacondotto per dire qualunque fesseria gli passi per la testa davanti alle istituzioni europee che lo hanno convocato a testimoniare. Lo ha fatto al Parlamento di Strasburgo contro chi lo aveva a suo tempo denunciato, e la Schlein lo ha rincorso felice su questa strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

