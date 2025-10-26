Alcuni generi cinematografici sono notoriamente sfuggenti, difficili da definire con precisione, anche per via dei numerosi dibattiti che suscitano. Non è il caso degli heist movie, film “con dentro un colpo”. La regola è semplice: c’è un furto? La storia ruota attorno a un piano elaborato e alla sua esecuzione per rubare qualcosa? Se la risposta è sì, allora si tratta di un film con dentro un colpo. I primi esempi del genere risalgono all’inizio degli anni Cinquanta, nel periodo immediatamente successivo al tramonto del noir, da cui hanno comunque ereditato elementi chiave come il mistero e l’ambiguità morale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori heist movie, formano una top 10 di film di rapine e truffatori super avvincenti