I migliori heist movie 10 super film di rapine e truffatori
Alcuni generi cinematografici sono notoriamente sfuggenti, difficili da definire con precisione, anche per via dei numerosi dibattiti che suscitano. Non è il caso degli heist movie, film “con dentro un colpo”. La regola è semplice: c’è un furto? La storia ruota attorno a un piano elaborato e alla sua esecuzione per rubare qualcosa? Se la risposta è sì, allora si tratta di un film con dentro un colpo. I primi esempi del genere risalgono all’inizio degli anni Cinquanta, nel periodo immediatamente successivo al tramonto del noir, da cui hanno comunque ereditato elementi chiave come il mistero e l’ambiguità morale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
10 Minutes Gone, la recensione: Bruce Willis in un banale heist-movie - Il nome di Bruce Willis può giustamente scatenare un'amara malinconia nei numerosissimi fan dell'attore, soprattutto anche per via delle notizie sempre più drammatiche sul suo stato di salute giunte ... Segnala movieplayer.it