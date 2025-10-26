I miei genitori si trovano in difficoltà economiche ma non darò loro un centesimo hanno sempre speso soldi per mia sorella e mai per me | lo sfogo su Reddit

Una delle storie più commentate su Reddit negli ultimi giorni riguarda una figlia che ha deciso di non aiutare i genitori che si trovano in difficoltà economiche. Il motivo? Secondo lei, papà e mamma hanno sempre dato tutto – soldi compresi – alla sorella minore. L’autrice del post, 24 anni, ha raccontato che lei e la sorella, che di anni ne ha 21, sono sempre state trattate diversamente sul piano economico: “Le davano soldi ogni volta che li voleva. Io dovevo chiedere tutto e quasi sempre dovevo giustificare il motivo della richiesta”. La 24enne spiega di avere dovuto addirittura scrivere spiegazioni dettagliate ogni volta che chiedeva un aiuto economico, spesso per sentirsi dire comunque di no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

