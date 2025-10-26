i gispi tigers fanno visita al bellaria cappuccini

Dare un seguito alla vittoria conquistata domenica scorsa all’esordio, per concedere il bis e rimanere in testa al raggruppamento. E’ con questo stato d’animo che i Gispi Tigers faranno visita al Bellaria Cappuccini, nel match valido per la seconda giornata della prima fase del campionato di Serie C 202526 di rugby. Gli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini arriveranno a Pontedera forti del successo ottenuto nel derby con Pistoia lo scorso fine settimana, che ha garantito al gruppo i 5 punti in palio ed il primo posto nel girone A (a pari merito con Tirreno, Livorno, ed I Titani). I rugbisti pratesi troveranno una formazione reduce da un pesante ko interno contro il Livorno Rugby e dunque desiderosa di riscatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

