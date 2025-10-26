I giovani di Forza Italia Nevi segretario provinciale Diciotto anni figlio d’arte
PERUGIA Il segretario nazionale di FI Giovani, Simone Leoni, arriva in Umbria e nei suoi due tour a Perugia e a Terni infiamma subito gli animi e assegna cariche prestigiosi. Intanto nella città dell’acciaio, Pietro Nevi, 18 anni, figlio d’arte, il padre è l’onorevole Raffaele, è stato nominato da Leoni e Pannacci nuovo segretario provinciale dei giovani. Le motivazioni: "preparazione, determinazione, capacità aggregativa e spirito militante". Nevi ha così presentato i componenti della segreteria provinciale e ha puntualizzato: "Riportare l’attenzione sui problemi reali dei ragazzi: scuole, sicurezza, spazi ricreativi, servizi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
