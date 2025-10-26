I fantasmi di Piazza Mercato | la Napoli di Giacomo Esposito tra storia mito e memoria

di Fiorella Franchini Con I fantasmi di Piazza Mercato (D’Amico Editore, 2025), Giacomo Esposito firma un libro che è insieme saggio storico, racconto corale e atto d’amore verso Napoli. L’autore sceglie come punto di partenza una delle piazze più antiche e dense di significato della città — Piazza Mercato — per intrecciare secoli di vicende, arte e mito in una narrazione che restituisce voce ai “fantasmi” della storia: non spettri inquieti, ma presenze che continuano a vivere nella memoria dei luoghi. L’opera si colloca a metà strada tra il saggio storico, la narrazione memoriale e la rievocazione letteraria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

