I due cortei di Predappio le pronipoti di Mussolini sconfessano Forza Nuova
Predappio (Forlì-Cesena), 26 ottobre 2025 – Da una parte le pronipoti di Benito Mussolini, Orsola e Vittoria, dall’altra il movimento di estrema destra di Forza Nuova. Tutti in camicia nera, ma diversi tra loro. Oggi Predappio, il paese in cui il duce è nato ed è sepolto, sarà il luogo in cui si confronteranno con due distinti cortei nel 103° anniversario della marcia su Roma. Entrambi i gruppi rivendicano una sorta di ’eredità’ del fascismo, ma senza aver trovato un’intesa. Al punto che il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, insieme al prefetto Rinaldo Argentieri, ha ritenuto opportuno dividerli: al mattino le pronipoti, dalle 15 gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
