I cugini di campagna esaltano l' Agrigentino | Noi vi amiamo
“L’immensa Sicilia. Lucca Sicula. Grazie di esserci. Noi vi amiamo”. Questo il messaggio condiviso dai Cugini di Campagna sui profili social ufficiali, corredato da foto e video della loro esibizione a Lucca Sicula durante la tre giorni dedicata alla festa dell’olio.Ieri sera la piazza principale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
I Cugini di Campagna live a Lucca Sicula(Ag) Festa dell’Olio - Lucca Sicula Antonella Michieli BM Produzioni Musicali - facebook.com Vai su Facebook
I Cugini di campagna tornano a esibirsi nell'Agrigentino: concerto in occasione della Festa dell'olio - La storica band sarà protagonista sabato 25 ottobre a Lucca Sicula per la 26esima edizione della manifestazione. Secondo agrigentonotizie.it
Ivano dei Cugini di Campagna, oltre al danno la beffa: "È casa sua? Non me ne vado" - Samia, l’inquilina abusiva della casa di proprietà di Ivano Michetti, storico chitarrista e fondatore del gruppo I Cugini di Campagna, non sembra disposta a cedere neanche a ... Da iltempo.it