I cittadini di Montalbano al voto si eleggono i progetti di democrazia partecipata

Messinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nel vivo l'iniziativa del Comune di Montalbano Elicona “Democrazia Partecipata 2025”, un percorso di coinvolgimento diretto della cittadinanza nella scelta dei progetti da finanziare con fondi pubblici. L’amministrazione ha destinato, come previsto dalla normativa regionale, una quota pari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cittadini montalbano voto eleggonoDemocrazia Partecipata, Montalbano Elicona chiama i cittadini al voto - Il Comune di Montalbano Elicona ha avviato l’iniziativa “Democrazia Partecipata 2025”, un percorso di coinvolgimento diretto della cittadinanza nella scelta dei progetti da finanziare con fondi pubbli ... strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cittadini Montalbano Voto Eleggono