I calciatori più pagati al mondo
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Chi sono i calciatori più pagati al mondo? Non sorprende che ci siano molti incroci tra i migliori giocatori del mondo in questo momento e quelli meglio pagati, con superstar capaci di decidere i giochi ottenendo i migliori pacchetti di pagamento. Ma naturalmente c’è chi non lo sono necessariamente i più grandi del mondo tra i big della lista dei ricchi – soprattutto se sono già in declino e guadagnano una grossa somma di denaro in un altro continente. Potrebbe piacerti La nostra lista dei più pagati al mondo inizia con un certo Cristiano Ronaldo, che guadagna molto più del secondo classificato, incassando milioni di sterline a settimana, secondo le fonti – e questo è anche più di Lionel Messi, che non è affatto nella lista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
