I 29 anni di differenza Nadal e la filosofia | chi è Chiara Patriarca la futura moglie di Massimo Cacciari
Fino a pochi giorni fa, il nome di Chiara Patriarca era sconosciuto ai più. Oggi, la notizia del suo matrimonio imminente con Massimo Cacciari, 81 anni compiuti il 5 giugno, ha acceso i riflettori su una figura fino a ora estremamente riservata. Cinquantadue anni, triestina, filosofa, Chiara Patriarca è la donna che da oltre dieci anni accompagna l’ex sindaco-filosofo di Venezia. Una storia lunga dieci anni. Secondo quanto trapelato da amici vicini alla coppia, la relazione tra i due sarebbe iniziata oltre un decennio fa. Una storia vissuta lontano dai clamori, segnata da discrezione e rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Chiara Patriarca, chi è la futura moglie di Massimo Cacciari: 29 anni di differenza, i social chiusi ieri e la passione per Rafa Nadal - Il ritratto della fidanzata dell'ex sindaco filosofo di Venezia: la relazione iniziata dieci anni fa, la convivenza durante il Covid a Milano e la pubblicazione delle nozze ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it