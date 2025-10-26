I 29 anni di differenza Nadal e la filosofia | chi è Chiara Patriarca la futura moglie di Massimo Cacciari

Ilgiornale.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a pochi giorni fa, il nome di Chiara Patriarca era sconosciuto ai più. Oggi, la notizia del suo matrimonio imminente con Massimo Cacciari, 81 anni compiuti il 5 giugno, ha acceso i riflettori su una figura fino a ora estremamente riservata. Cinquantadue anni, triestina, filosofa, Chiara Patriarca è la donna che da oltre dieci anni accompagna l’ex sindaco-filosofo di Venezia. Una storia lunga dieci anni. Secondo quanto trapelato da amici vicini alla coppia, la relazione tra i due sarebbe iniziata oltre un decennio fa. Una storia vissuta lontano dai clamori, segnata da discrezione e rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

