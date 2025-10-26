I 10 migliori film biografici musicali
Arriva nelle sale Springsteen: Liberami dal Nulla che racconta la realizzazione di Nebraska, l’album di un giovane e tormentato Bruce Springsteen. Aspettando il film di Scott Cooper, con Jeremy Allen White nei denim sgualciti del Boss, ecco i 10 biopic musicali più belli di sempre, da Amadeus a Bohemian Rhapsody passando per Ray fino a Control. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il goth è tornato ecco i migliori film, non solo horror - facebook.com Vai su Facebook
20 biopic musicali che raccontano ombre e tormenti delle più grandi star internazionali di tutti i tempi - Da Fabrizio De Andrè a Amy Winehouse, da Freddy Mercury a Kurt Cobain, da Maria Callas a Bruce Springsteen e Whitney Houston: ecco i migliori biopic musicali di sempre ... Segnala vogue.it
Robert Redford, 10 tra i migliori film della star: dove vederli - Robert Redford, scomparso il 16 settembre all'età di 89 anni, ci lascia in eredità tutti i suoi personaggi. Da corriere.it