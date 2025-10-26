I 10 anni dell’ospedale di Garbagnate | Nato con l’Expo ora è un’eccellenza
L’ospedale di Garbagnate rappresenta un esempio concreto di come la sanità lombarda sappia evolversi, innovare e restare vicina ai cittadini. In questi dieci anni ha dimostrato di essere un presidio di eccellenza, grazie al lavoro straordinario di tutto il personale. Come Regione abbiamo investito in tecnologie all’avanguardia, come il sistema robotico Da Vinci XI, che consente interventi chirurgici di altissima precisione. Continueremo a investire per garantire cure sempre più moderne, accessibili". È quanto dichiarato ieri mattina dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alle celebrazioni per il decennale dell’ospedale di Garbagnate Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
