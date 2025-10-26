I 10 anni dell’ospedale di Garbagnate | Nato con l’Expo ora è un’eccellenza

Ilgiorno.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale di Garbagnate rappresenta un esempio concreto di come la sanità lombarda sappia evolversi, innovare e restare vicina ai cittadini. In questi dieci anni ha dimostrato di essere un presidio di eccellenza, grazie al lavoro straordinario di tutto il personale. Come Regione abbiamo investito in tecnologie all’avanguardia, come il sistema robotico Da Vinci XI, che consente interventi chirurgici di altissima precisione. Continueremo a investire per garantire cure sempre più moderne, accessibili". È quanto dichiarato ieri mattina dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alle celebrazioni per il decennale dell’ospedale di Garbagnate Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i 10 anni dell8217ospedale di garbagnate nato con l8217expo ora 232 un8217eccellenza

© Ilgiorno.it - I 10 anni dell’ospedale di Garbagnate: "Nato con l’Expo, ora è un’eccellenza"

Leggi anche questi approfondimenti

10 anni dell8217ospedale garbagnateL'incredibile storia dell'ex ospedale milanese Santa Corona: 10 anni di abbandono, ladri di rame e bandi deserti - Di proprietà del comune di Milano, è una struttura molto ampia: 24mila mq. Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 10 Anni Dell8217ospedale Garbagnate