Hyundai Tucson motori e prezzi del modello 2026
Sparito il mild hybrid a benzina, è stato ora introdotto un nuovo sistema full hybrid, potenziato fino a 239 Cv. In gamma anche un propulsore a benzina da 150 Cv e un diesel mild hybrid da 136 . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Hyundai Tucson: più potenza per la full hybrid L’edizione 2026 vede un sistema ibrido aggiornato con maggiore potenza, che passa da 215 a 239 CV. #hyundaitucson - facebook.com Vai su Facebook
Hyundai Tucson plug-in: sufficiente per la vita quotidiana con l'arrivo dei super-hybrid? | Video - X Vai su X
Hyundai Tucson, ecco la versione full hybrid da 238 CV: il prezzo? Lo stesso - Hyundai rinnova Tucson MY2026 con nuovi motori, design aggiornato, tecnologie e più sicurezza; prezzi da 33. Da auto.everyeye.it
La Mia Auto: tutte - Sparito il mild hybrid a benzina, è stato ora introdotto un nuovo sistema full hybrid, potenziato fino a 239 Cv. Riporta gazzetta.it
Nuova Hyundai Tuscon: arriva il mostro full hybrid da 238 CV con lo stesso prezzo - La nuova Hyundai Tucson MY26 rinnova la gamma motori con un full hybrid più potente e tanta tecnologia. Lo riporta automoto.it