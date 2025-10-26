Hub urbano | a novembre l’incontro con i commercianti
Un centro storico sempre più vivo, attrattivo e connesso: è questo l’obiettivo del nuovo hub urbano di Santarcangelo, il progetto che mira a rilanciare il commercio cittadino partendo da un percorso di partecipazione condivisa. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro con le associazioni di categoria, primo passo ufficiale verso lo studio di fattibilità che il Comune presenterà alla Regione entro il 31 marzo 2026. "Con questo incontro – sottolinea l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli – abbiamo aperto un confronto costruttivo con le categorie e gli operatori. L’hub urbano rappresenta uno degli obiettivi principali del mandato e uno strumento per valorizzare il nostro centro commerciale naturale, sostenendo chi ogni giorno tiene vive le strade e le piazze della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
