HP WXP | la piattaforma AI che semplifica e ottimizza il lavoro digitale
HP Workforce Experience Platform (WXP) è una piattaforma unificata basata sull'AI che gestisce proattivamente PC, stampanti e software aziendali. Sfruttando l'analisi di big data per anticipare e automatizzare la risoluzione dei problemi IT, WXP riduce l'attrito digitale, migliora la sicurezza e ottimizza la produttività e il benessere dei dipendenti.. 🔗 Leggi su Dday.it
HP Workforce Experience Platform (WXP), l'AI trasforma l'esperienza digitale dei dipendenti in Italia - HP annuncia l'estensione della disponibilità sul mercato italiano di HP Workforce Experience Platform (WXP), una soluzione basata sull'intelligenza artificiale (AI) che si propone di trasformare ... Si legge su adnkronos.com