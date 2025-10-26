House of Guinness la serie che racconta l’Irlanda in tumulto attraverso l’epopea della sua famiglia più iconica

Appena si preme play su House of Guinness, la nuova serie di Netflix, l’impressione è quella di ritrovarsi davanti a un déjà-vu affascinante. I richiami a Peaky Blinders sono immediati e inequivocabili: il periodo storico, l’atmosfera cupa, la costruzione dei personaggi. Ma c’è anche qualcosa di Gangs of New York, nel clima denso di tensioni sociali e religiose, e perfino un’eco del più recente Mobland, seppur in versione più mite, più trattenuta, come se la serie volesse rievocare quelle grandi narrazioni senza mai imitarle fino in fondo. House of Guinness: una serie per tanti pubblici. House of Guinness si presenta come un prodotto ambizioso, pensato per parlare a più pubblici contemporaneamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “House of Guinness”, la serie che racconta l’Irlanda in tumulto attraverso l’epopea della sua famiglia più iconica

