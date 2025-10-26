Hong Kong | premio ‘Fatti per la verità’ a Jimmy Lai fondatore di Apple Daily
A ritirare il premio è il figlio, Sebastien Lai, al posto di suo padre, Jimmy Lai, imprenditore e giornalista di Hong Kong incarcerato dal regime cinese per la sua battaglia a difesa della libertà di stampa e della dignità umana. È, infatti, Jimmy Lai a ricevere il riconoscimento assegnato in occasione della prima edizione del Premio ‘Fatti per la Verità’, istituito da La Nuova Bussola Quotidiana per riconoscere chi difende la verità e la libertà con coerenza e coraggio, anche a costo della propria vita. Jimmy Lai, l’editore di Hong Kong in carcere da 5 anni. Imprenditore ed editore a Hong Kong, convertito al cattolicesimo, da 5 anni è in prigione dove rischia di morire. 🔗 Leggi su Lapresse.it
