Homo Sapiens | la recensione del film satirico sull' argentino di oggi di Duprat e Cohn

Sono abituati a regalare ritratti spassosi come Il cittadino illustre o Finale a sorpresa, ora i registi argentini Gastón Duprat e Mariano Cohn hanno presentato alla Festa del Cinema di Roma un ritratto dell'uomo argentino, o meglio di Buenos Aires, in sedici brevi corti con lo stesso protagonista. La recensione di Mauro Donzelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Homo Sapiens: la recensione del film satirico sull'argentino di oggi di Duprat e Cohn

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ScreenWeek Cinema & Serie. Disclosure · Latch. Sul red carpet con Tania Bambaci, protagonista del film Homo Sapiens? diretto da Gastón Duprat. Tania, con il suo volto intenso e la sua presenza magnetica, dà voce a un racconto che esplora le contraddizio - facebook.com Vai su Facebook

Homo Sapiens: la recensione del film satirico sull'argentino di oggi di Duprat e Cohn - Homo Sapiens la recensione del film diretto da Gastón Duprat e Mariano Cohn con protagonista assoluto in sedici personaggi e brevi storie da Guillermo Francella ... Secondo comingsoon.it