Hocus Pocus 3 | Thora Birch vorebbe riprendere il ruolo di Dani Dennison nel secondo sequel di Hocus Pocus
A Thora Birch piacerebbe molto far parte del cast di Hocus Pocus 3, dove tornerebbe a interpretare Dani Dennison. L'attrice ricorda ancora la delusione per l'insuccesso iniziale di Hocus Pocus. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
