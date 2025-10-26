Hocus Pocus 3 | Thora Birch vorebbe riprendere il ruolo di Dani Dennison nel secondo sequel di Hocus Pocus

Comingsoon.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Thora Birch piacerebbe molto far parte del cast di Hocus Pocus 3, dove tornerebbe a interpretare Dani Dennison. L'attrice ricorda ancora la delusione per l'insuccesso iniziale di Hocus Pocus. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

hocus pocus 3 thora birch vorebbe riprendere il ruolo di dani dennison nel secondo sequel di hocus pocus

© Comingsoon.it - Hocus Pocus 3: Thora Birch vorebbe riprendere il ruolo di Dani Dennison nel secondo sequel di Hocus Pocus

Altri contenuti sullo stesso argomento

hocus pocus 3 thoraHocus Pocus 3: Thora Birch vorebbe riprendere il ruolo di Dani Dennison nel secondo sequel di Hocus Pocus - A Thora Birch piacerebbe molto far parte del cast di Hocus Pocus 3, dove tornerebbe a interpretare Dani Dennison. Segnala comingsoon.it

hocus pocus 3 thora‘Hocus Pocus 3’: Thora Birch Is ‘Super Open’ To Returning as Dani Dennison - As Disney+ develops “Hocus Pocus 3,” Thora Birch, who played young Dani Dennison in the original 1993 film, says she’s willing to reprise the role. Da msn.com

hocus pocus 3 thoraCan Thora Birch return as Dani Dennison in Hocus Pocus 3? Here’s what the actress had to say - The first film was released in 1993, while the sequel dropped nearly three decades later in 2022. Come scrive soapcentral.com

Cerca Video su questo argomento: Hocus Pocus 3 Thora