Hockey pista | Viareggio in testa in Serie A1 in attesa di Trissino e Lodi

La terza giornata della Serie A1 di hockey pista, in attesa dei posticipi che vedranno coinvolte Castiglione-Grosseto, Bassano-Lodi e Trissino Follonica (domenica 26 ottobre alle ore 18.00), regala gol, spettacolo e imprevedibilità. Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto il Monza schiantare il Valdagno per 5-1 grazie a una ripresa semplicemente incontenibile, le partite di sabato 25 ottobre hanno visto il Viareggio continuare il suo percorso a punteggio pieno, grazie al 2-1 sul Novara (decisivo Ambrosio, in una serata che ha visto anche i successi del Forte dei Marmi, emozionante 5-6 sulla pista del Giovinazzo, e del Sarzana, 4-2 sul Breganze. 🔗 Leggi su Oasport.it

