Hockey pista | Viareggio in testa in Serie A1 in attesa di Trissino e Lodi
La terza giornata della Serie A1 di hockey pista, in attesa dei posticipi che vedranno coinvolte Castiglione-Grosseto, Bassano-Lodi e Trissino Follonica (domenica 26 ottobre alle ore 18.00), regala gol, spettacolo e imprevedibilità. Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto il Monza schiantare il Valdagno per 5-1 grazie a una ripresa semplicemente incontenibile, le partite di sabato 25 ottobre hanno visto il Viareggio continuare il suo percorso a punteggio pieno, grazie al 2-1 sul Novara (decisivo Ambrosio, in una serata che ha visto anche i successi del Forte dei Marmi, emozionante 5-6 sulla pista del Giovinazzo, e del Sarzana, 4-2 sul Breganze. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Rassegna stampa Oggi sul Il Giornale di Vicenza la pagina dedicata all’hockey su pista con la presentazione delle partite - facebook.com Vai su Facebook
Hockey pista: Trissino strapazza Forte dei Marmi, Lodi e Viareggio ok - In attesa del posticipo di domani sera fra Bassano e Castiglione, la Serie A1 di hockey pista 2025- Da oasport.it
Hockey su pista serie A2. Pumas ko a Matera, Camaiore in testa da solo - 5 Pochi secondi dal fischio d’inizio e Motaran fallisce, dal dischetto, il possibile 1- Da lanazione.it
Hockey pista, A1 2025-2026: come sono cambiate le squadre e le favorite per lo scudetto - Dopo l'antipasto gustoso della Supercoppa Italiana, che ha visto il Trissino imporsi sul Lodi, ... Segnala oasport.it