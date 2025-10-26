Hockey ghiaccio | Val Pusteria e Bolzano vanno a segno in trasferta nell’ICE League
La domenica sera dell’ICE Hockey League regala grandi soddisfazioni ai colori italiani. Val Pusteria infatti si è imposto in trasferta per 3-5 sul ghiaccio dei Red Bull Salisburgo, così come ha fatto agli shoot out Bolzano nella tana del Ferencvaros. Partita ricca di emozioni sulla pista austriaca: subito botta e risposta sull’asse Di Tomaso-Raffl, poi Ierullo trova il modo di piazzare la zampata che vale l’1-2 e manda le squadre al primo break. Nel secondo periodo è lotta senza quartiere: 2-2 ancora di Raffl, 2-3 di Bardreau e 3-3 di Thaler. Senza un attimo di respiro si arriva quindi agli ultimi venti minuti di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
