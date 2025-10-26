Hockey ghiaccio | Renon sciupa tutto e cade agli shoot out in Alps Hockey League
Renon non può sorridere al termine della domenica dell’Alps Hockey League. La formazione italiana infatti è uscita sconfitta, seppur di misura (5-4 agli shoot out), dal confronto contro i croati del KHL Sisak, sulla pista dei balcanici. Sciupano tanto gli ospiti che clamorosamente partono “a molla” andando avanti 0-3 nel primo terzo di gara: reti di Alderson e – due volte – Crespi per il triplo vantaggio al riposo. Il gap però si disintegra nei secondi venti minuti: Canic, Idzan e Panasenko in meno di otto minuti riequilibrano le cose sul 3-3, ma clamorosamente Renon trova il modo per tornare davanti 3-4 con Welychka. 🔗 Leggi su Oasport.it
