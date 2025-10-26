Hockey ghiaccio | Renon frena nel sabato di Alps League Risale Gherdeina
Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. I Buam nello specifico sono stati frenati dal KHL Sisak per 5-4 in un match risolto soltanto ai tiri di rigore. Le due formazioni si sono rese artefici di un vìs-a-vìs equilibrato infiammatosi nel terzo periodo, quando Ritten firma il 4-4 a sei minuti dalla sirena trovando la rete con Alderson, traghettando la sfida ai supplementari, terminati a reti bianche, e perdendo la lotteria dei rigori. Niente da fare neanche per Asiago, caduta in casa del Salzburg 2 per 7–5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Hockey ghiaccio: Varese travolto a Caldaro, solo 8 tiri in due periodi e sconfitta pesante. - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY GHIACCIO - Ghiaccio bollente all'Odegar dove sabato sera l'HC Migross Asiago ospita la capolista Sisak: inizio dell'incontro alle ore 20! https://sportvicentino.it/2025/10/17/ghiaccio-bollente-allodegar-dove-la-migross-asiago-ospita-la-capolista-sisak - X Vai su X
Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina - Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025- Segnala oasport.it
Hockey ghiaccio: Renon vince ancora nel sabato di Alps League 2025-2026, Gherdeina cade - La squadra italiana ha inanellato la terza vittoria consecutiva nel sabato dedicato al Campionato Alps League ... Secondo oasport.it
Hockey ghiaccio, al Cortina gara 1 della finale scudetto - Partita emozionante all'Olimpico, con il Cortina Hafro che si impone in gara 1 della finale scudetto contro il Rittner Buam Renon e ipoteca il suo 18. rainews.it scrive