Hockey ghiaccio | Renon frena nel sabato di Alps League Risale Gherdeina

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. I Buam nello specifico sono stati frenati dal KHL Sisak per 5-4 in un match risolto soltanto ai tiri di rigore. Le due formazioni si sono rese artefici di un vìs-a-vìs equilibrato infiammatosi nel terzo periodo, quando Ritten firma il 4-4 a sei minuti dalla sirena trovando la rete con Alderson, traghettando la sfida ai supplementari, terminati a reti bianche, e perdendo la lotteria dei rigori.   Niente da fare neanche per Asiago, caduta in casa del Salzburg 2 per 7–5. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio renon frena nel sabato di alps league risale gherdeina

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina

Approfondisci con queste news

hockey ghiaccio renon frenaHockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina - Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025- Segnala oasport.it

Hockey ghiaccio: Renon vince ancora nel sabato di Alps League 2025-2026, Gherdeina cade - La squadra italiana ha inanellato la terza vittoria consecutiva nel sabato dedicato al Campionato Alps League ... Secondo oasport.it

Hockey ghiaccio, al Cortina gara 1 della finale scudetto - Partita emozionante all'Olimpico, con il Cortina Hafro che si impone in gara 1 della finale scudetto contro il Rittner Buam Renon e ipoteca il suo 18. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Renon Frena