Hockey ghiaccio | Renon frena nel sabato di Alps League Risale Gherdeina

Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. I Buam nello specifico sono stati frenati dal KHL Sisak per 5-4 in un match risolto soltanto ai tiri di rigore. Le due formazioni si sono rese artefici di un vìs-a-vìs equilibrato infiammatosi nel terzo periodo, quando Ritten firma il 4-4 a sei minuti dalla sirena trovando la rete con Alderson, traghettando la sfida ai supplementari, terminati a reti bianche, e perdendo la lotteria dei rigori. Niente da fare neanche per Asiago, caduta in casa del Salzburg 2 per 7–5. 🔗 Leggi su Oasport.it

