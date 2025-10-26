Hockey A1 l' Azzurra va ko con il Viareggio

Ko fuori casa. L'Azzurra Hockey 2-1 contro il Viareggio fuori casa. Si parte con i padroni di casa in campo con l’eccellente portiere Gomez, D’Anna, Ambrosio, Muglia e Torner guidati in panchina da una tecnico d’esperienza come De Girone; novaresi invece con: Fongaro, Torres, Illuzzi, Gavioli e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

