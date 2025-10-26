Ho rischiato di perdere il mio cane | è inaccettabile!

Foggiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salve Foggiatoday, oggi ho vissuto una delle giornate più difficili della mia vita.La mia cagnolina Keira non è stata affatto bene, ha rischiato di morire perché a Foggia, nel 2025, non esiste una guardia medica veterinaria, non esiste un veterinario di turno, non esiste una clinica aperta nei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ho rischiato perdere mioMadonna: «L'idea di perdere mio figlio Rocco era la fine del mondo, ho pensato al suicidio. Sono andata in coma, ho rischiato di morire» - Siamo abituati a vederla esibirsi sul palco come una regina, ma la vita per Madonna non è sempre stata all'insegna del successo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ho Rischiato Perdere Mio