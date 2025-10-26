Ho parlato con De Bruyne niente allarmismi Sì gli allenamenti di Conte sono duri ma Kevin conosce il suo corpo

Il giornale belga Hln ha intervistato Lieven Maesschalck fisioterapista belga di fama mondiale, che ha lavorato con la Nazionale di calcio belga e ha curato – tra gli altri – l’ex ciclista Museeuw, l’ex tennista Henin e l’ex calciatore Marc Wilmots. Secondo lui ci sarebbe un primo sospiro di sollievo per Kevin De Bruyne in attesa della risonanza magnetica di domani che daranno riscontri più concreti. Ecco quanto riferito da Maesschalck: «Ho visto le immagini del suo infortunio solo stamattina. Ci siamo scambiati dei messaggi dopo. Non è la prima volta che De Bruyne si infortuna. Ora sorgono due domande. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Ho parlato con De Bruyne, niente allarmismi. Sì, gli allenamenti di Conte sono duri ma Kevin conosce il suo corpo»

Contenuti che potrebbero interessarti

«Ho parlato con De Bruyne, niente allarmismi. Sì, gli allenamenti di Conte sono duri ma Kevin conosce il suo corpo» Hln ha intervistato Maesschalck ex fisioterapista della Nazionale belga: «Senza la risonanza non possiamo dire niente. Ma non è detto che il - facebook.com Vai su Facebook

Perché Scott McTominay non sta incantando? Si è scritto e parlato di una scarsa intesa con il campione belga Kevin De Bruyne e di un sistema di gioco, il 4-1-4-1, che non valorizzerebbe pienamente le sue qualità. - X Vai su X

Infortunio De Bruyne, il luminare belga: "Ho parlato con Kevin! Sensazioni, tempi di recupero e metodo Conte: vi dico tutto" - Lieven Maesschalck, luminare di punta e specializzato nella zona in questione, ha rilasciato un’intervista in ... Riporta msn.com

Careca: "De Bruyne? Se ci mettiamo a criticare pure lui allora è finita" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante azzurro Antonio Careca ha parlato anche del reparto offensivo: "Romelu era un uomo chiave, ma il club ha preso un giocatore ... Scrive tuttonapoli.net

L'infortunio di De Bruyne è alla stessa coscia operata nel 2023: quanti mesi era stato fermo all'epoca - Inter: l'infortunio muscolare è nella stessa zona che l'aveva fatto patire due anni fa, con tanto di ricaduta. Secondo msn.com