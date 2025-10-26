Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico Voglio lanciare un messaggio… | così Carolyn Smith a Ballando con Le Stelle

La qu inta puntata di Ballando con Le Stelle è appena iniziata e Carolyn Smith chiede a Milly Carlucci di dire una cosa prima di leggere i nomi dei concorrenti che dovranno scendere in pista: “ Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione e controlli, non auguro a nessuno di vivere questo viaggio. Il mio è lungo, sono dieci anni e non ne esco fuori”. Parole che hanno commosso i tanti spettatori che amano la presidentessa di giuria. Nel 2015 la Smith ha scoperto di avere un tumore al seno. Poi il trattamento e le prime cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio…”: così Carolyn Smith a Ballando con Le Stelle

