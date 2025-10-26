Hilary Clinton contro Trump | Sta distruggendo la Casa Bianca tycoon Darò alla sala da ballo il nome Monica Lewinsky - il POST fake virale

Clinton attacca Trump per la costruzione della sala da ballo nell'ala est della Casa Bianca, i social si scatenano Hilary Clinton contro Trump. La coniuge dell'ex presidente Usa ha attaccato il tycoon tramite un post su X, nel quale si è schierata contro la costruzione della nuova sala da bal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hilary Clinton contro Trump: "Sta distruggendo la Casa Bianca", tycoon "Darò alla sala da ballo il nome "Monica Lewinsky"" - il POST fake virale

