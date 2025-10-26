Highlights Gol Lazio Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO
Highlights Gol Lazio Juve in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Le immagini salienti del match della 8ª giornata. La Juve affronta la Lazio, con il match di Serie A in programma domenica 26 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Bianconeri che vogliono tornare a vincere dopo le 7 partite senza vittoria. Qui trovate gli highlights e i gol di LAZIO JUVE LIVE 21? OCCASIONE JUVE! – Bella azione dei bianconeri in avanti! Ci prova Cambiaso su cross di Conceicao, palla fuori di poco. La Juventus ci prova e non molla. 16? ANCORA JUVE! – Bianconeri che adesso provano a stare stabilmente nella trequarti biancoceleste: ci prova Vlahovic ma la palla termina fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lazio-Juventus, il risultato in diretta LIVE - La Lazio ha vinto solo due delle ultime 15 partite casalinghe di campionato (9 pareggi, 4 sconfitte), registrando un solo clean sheet nel periodo (4- Scrive sport.sky.it
Juventus – Lazio 1-0 highlights e gol: l’autogol di Gila decide la partita! – VIDEO - 0 highlights: Espulso Romagnoli nella prima metà, autogol di Gila nella seconda che decide la partita! Secondo generationsport.it
Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Sarri-Tudor, sfida da ex - La Juve scende in campo all'Olimpico contro la Lazio cercando un successo che manca dal 13 settembre, dalla vittoria all'Allianz Stadium contro l'Inter. msn.com scrive