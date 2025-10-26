Hellas Verona - Cagliari le formazioni ufficiali | Gialloblu a caccia della prima vittoria in campionato
L'ottava giornata del campionato di Serie A, vede l'Hellas Verona ed il Cagliari sfidarsi alle ore 15 di domenica 26 ottobre allo stadio Bentegodi. I gialloblu non hanno ancora trovato il successo in questa stagione, mentre i sardi non vincono da tre partite ed entrambe si trovano ora nella parte. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Ieri sera abbiamo avuto il piacere di ospitare l’evento Hellas Verona FC Rappresentanti gialloblù e partner si sono ritrovati nella nostra splendida location per una serata conviviale all’insegna di buon cibo e bella compagnia. Ecco qualche scatto della m - facebook.com Vai su Facebook
Un po’ di $VeronaCagliari degli ultimi anni $SerieAEnilive $DaiVerona $WeAreHellas - X Vai su X
Formazioni ufficiali Hellas Verona Cagliari: le scelte dei due tecnici per la sfida del Bentegodi - Formazioni ufficiali Hellas Verona Cagliari: le scelte dei due tecnici per la partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2025- Come scrive cagliarinews24.com
Hellas Verona-Cagliari, formazioni ufficiali: Liteta e Idrissi nell’undici titolare rossoblù - A questo confronto la squadra di Zanetti arriva dal pari senza reti di Pisa dopo due sconfitte consecutive, quella di Pisacane dal ko interno col Bologna ... Si legge su calciocasteddu.it
Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: Giovane-Orban confermati, Gaetano con Borrelli - Alle 15 il calcio d'inizio della sfida fra Hellas Verona e Cagliari allo stadio Bentegodi. Si legge su tuttomercatoweb.com