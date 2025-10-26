Hekuran una morte che non ha senso Folla ai funerali del 23enne ucciso

Fabriano, 26 ottobre 2025 – «Mi indigno di fronte alla violenza che ha colpito la famiglie e tutti noi. Sopprimere una vita, non avere rispetto per una vita vuol dire che sono venuti meno molti valori cristiani quelli della convivenza civile, quelli che fanno sì che gli uomini possano vivere senza sbranarsi». Così don Antonio Ivan Esposito ieri pomeriggio nel Duomo di Fabriano davanti alla bara bianca di Hekuran Cumani, il ragazzo di origini albanesi ucciso a 23 anni, nel parcheggio del dipartimento di Matematica dell’università di Perugia, dopo una serata di divertimento con gli amici e il fratello minore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Hekuran, una morte che non ha senso”. Folla ai funerali del 23enne ucciso

