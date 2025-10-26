Hanno meno di 35 anni ma guadagnano milioni | chi sono i figli più ricchi d' Italia

Today.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia spesso l’ago della bilancia che consente una tranquillità economica è la famiglia. Secondo l’Istat, la condizione socio-economica di nonni e genitori condiziona molto la vita delle generazioni future. In un certo senso, ricchezza e povertà si trasferiscono. Ancora di più in Italia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

hanno meno 35 anniIntel ha licenziato la cifra monstre di 35.000 dipendenti in meno di due anni - 000 posti in due anni nel piano di ristrutturazione voluto dal nuovo CEO, puntando su IA e Intel Foundry. Segnala tech.everyeye.it

Infermieri. In 35 anni fino a 16mila euro in meno di stipendio. Lo studio del Nursind - Le cifre globali in ballo sono considerevoli: arriviamo fino a 10mila euro in meno per un infermiere neo assunto e a quasi 16mila euro per un ... Riporta quotidianosanita.it

Infermieri, in 35 anni fino a 16.000 euro in meno di stipendio - "Gli stipendi degli infermieri sono inaccettabilmente magri per colpa della pesante erosione che subiscono da 35 anni a questa parte. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Meno 35 Anni