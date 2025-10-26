Hamas | Se finirà l’occupazione consegneremo le armi

Le dichiarazioni del leader Khalil al-Hayya in un'intervista ad Al Jazeera Le armi come simbolo di resistenza. "Le armi di Hamas sono legate all'esistenza dell'occupazione e dell'aggressione israeliana", ha dichiarato Khalil al-Hayya, uno dei principali leader del movimento islamista, durante un'intervista esclusiva concessa ad Al Jazeera. Secondo al-Hayya, la fine dell'occupazione israeliana segnerebbe anche la fine della necessità di mantenere un arsenale militare: "Se l'occupazione dovesse terminare, queste armi verrebbero consegnate allo Stato", ha affermato. Verso una possibile transizione.

