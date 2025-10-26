Hamas pronta a consegnare le armi se l’occupazione finirà

Le armi di Hamas sono legate all’esistenza dell’ occupazione e dell’ aggressione israeliana e, se queste dovessero finire, le armi verrebbero consegnate allo Stato. Lo ha detto, in un’intervista esclusiva con Al Jazeera, il leader dell’organizzazione terroristica Khalil al-Hayya. Il futuro degli armamenti, ha spiegato, è ancora in fase di discussione con le altre fazioni e i mediatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

