Hamas | disarmo se finisce l' occupazione

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.00 "Le armi di Hamas sono legate all'occupazione e all'aggressione israeliana. Se l'occupazione dovesse finire, queste armi verrebbero consegnate allo Stato". Lo ha detto, in un'intervista esclusiva con al Jazeera, il leader di Hamas, Khalil al-Hayya. Il futuro delle armi, ha aggiunto, è ancora in fase didiscussione con le altre fazioni armate e i mediatori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

