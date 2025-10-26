Hamas | disarmo se finisce l' occupazione

11.00 "Le armi di Hamas sono legate all'occupazione e all'aggressione israeliana. Se l'occupazione dovesse finire, queste armi verrebbero consegnate allo Stato". Lo ha detto, in un'intervista esclusiva con al Jazeera, il leader di Hamas, Khalil al-Hayya. Il futuro delle armi, ha aggiunto, è ancora in fase didiscussione con le altre fazioni armate e i mediatori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it