Tensione ancora altissima sul futuro di Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele avrà diritto di veto sui membri della futura forza di sicurezza nella Striscia, mentre il ministro della Difesa Katz ha ordinato all’esercito di distruggere i tunnel ancora attivi lungo la “Linea Gialla”. Intanto Hamas apre alla possibilità di consegnare le armi “se finirà l’occupazione israeliana”, chiedendo più aiuti umanitari. Secondo Channel 12, Trump avrebbe bloccato un piano israeliano per sospendere gli aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Hamas apre alla consegna delle armi. Netanyahu: "Nostro veto sui membri della forza a Gaza"