Halloween party al parco della Montagnola!
Dopo il successo della prima edizione, Halloween Party torna anche il 31 ottobre 2025 al Parcodella Montagnola. Una giornata interamente dedicata alla festa più paurosa e divertente dell’anno,tra laboratori, letture, musica, dj set & more. Dalle 16:30 alle 23:30, ingresso libero e gratuito.Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
