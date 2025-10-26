Halloween party al parco della Montagnola!

Bolognatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo della prima edizione, Halloween Party torna anche il 31 ottobre 2025 al Parcodella Montagnola. Una giornata interamente dedicata alla festa più paurosa e divertente dell’anno,tra laboratori, letture, musica, dj set & more. Dalle 16:30 alle 23:30, ingresso libero e gratuito.Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

